Dal nuovo deposito archeologico di Luni al lascito del PNRR, Dadà: “Uno stress test per gli uffici ma tutti gli obiettivi sono stati raggiunti”

L’inaugurazione del nuovo deposito archeologico di Luni è stata anche l’occasione per Massimo Dadà di fare un bilancio del PNRR in Liguria. Il dirigente delegato dei Musei Nazionali di Genova – Direzione regionale musei nazionali Liguria ha definito l’edificio “il progetto più importante” finanziato dal piano per il suo ufficio e ha ringraziato Marcella Mancusi e tutte le persone che ne hanno seguito la realizzazione. L’ex sindaco di Fosdinovo e attuale direttore dei Musei Nazionali di Pisa, ha quindi allargato lo sguardo agli interventi del Ministero della Cultura finanziati dal PNRR in Liguria, affermando che tutti gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.















“Il Piano ha rappresentato una sorta di stress test per la pubblica amministrazione – ha osservato – gli uffici hanno dovuto gestire una mole straordinaria di progetti senza un aumento del personale, rispettando scadenze e risultati”. Secondo il dirigente inoltre l’esperienza ha lasciato agli uffici anche un modo diverso di lavorare: “Il PNRR ci ha dato un metodo, fatto di monitoraggio continuo e attenzione ai risultati. Un metodo da applicare anche alle risorse già presenti. Ha comportato quasi un raddoppio dei finanziamenti per tutti i ministeri, non solo per il nostro, ma conclusa questa fase sarà inevitabile un arretramento dei finanziamenti. Le risorse per il nostro ministero saranno comunque adeguate”.













