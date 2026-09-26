Dalle Ande all’Armenia: Roberto Cipresso porta a Savona il suo viaggio nel mondo del vino

Savona. Un viaggio attraverso continenti, paesaggi e culture diverse, alla scoperta di ciò che rende ogni vino unico. È questo il filo conduttore dell’incontro organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier, Delegazione di Savona, che avrà come ospite Roberto Cipresso, enologo di fama internazionale e protagonista di alcune delle esperienze più originali della viticoltura contemporanea.

Cipresso è un uomo che è riuscito ad esplorare il mondo attraverso il vino. Il suo percorso lo ha portato dalle terre estreme delle Ande alle antiche origini della viticoltura in Armenia, passando attraverso territori molto diversi tra loro. Un viaggio professionale e umano che lo ha portato ad autodefinirsi un “cartografo del gusto”.

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