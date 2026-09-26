Il calcio, Papa Francesco e le radici argentine: “Fútbol e Provvidenza” fa il pieno ai Salesiani

Un cortile pieno, tanti volti legati alla storia dello Spezia e un filo rosso capace di unire La Spezia a Buenos Aires attraverso il calcio, la fede, l’emigrazione e le storie di uomini diventati simboli. È stata una serata partecipata quella di venerdì 25 settembre all’Oratorio dei Salesiani di via Roma, dove Gianluca Tinfena e Andrea Catalani hanno presentato “Fútbol e Provvidenza. Papa Francesco e la fede dei campioni argentini”, il volume edito da Erga che racconta il rapporto tra il pallone sudamericano e la dimensione spirituale, con particolare attenzione alla storia del San Lorenzo de Almagro, la squadra del cuore di Papa Francesco. Un appuntamento che ha raccolto un pubblico numeroso, tanto da riempire il cortile dell’oratorio, scelto non casualmente come sede della presentazione.

Accanto ai due autori sono intervenuti Nahuel Valentini e Francesco Nigro. L’ex difensore e anche capitano dello Spezia, argentino e protagonista di quasi novanta presenze in maglia bianca, ha portato alla serata la propria esperienza di calciatore e il legame con il mondo del calcio argentino. Nigro, giornalista e telecronista esperto di calcio sudamericano, ha invece contribuito a ricostruire quel particolare rapporto tra identità, fede e pallone che rappresenta uno degli elementi centrali del libro. Il volume nasce infatti dall’intreccio delle esperienze dei due autori: da una parte la conoscenza diretta di Papa Francesco maturata da Tinfena, dall’altra il rapporto con l’America Latina e con il calcio sudamericano di Catalani. A rendere ancora più significativo l’appuntamento per il pubblico spezzino è stata anche la presenza di Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnica dello Spezia, che è intervenuto direttamente dal palco. In platea, inoltre, non sono mancati diversi ex calciatori dello Spezia, a conferma del forte legame tra la serata e la storia recente del club bianco. Ne è nato così un incontro che ha superato i confini della semplice presentazione editoriale, trasformandosi in un momento di confronto attorno a un’idea di calcio vissuto come elemento di identità e aggregazione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com