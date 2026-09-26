La Liguria al World Tourism Event di Assisi: il patrimonio Unesco diventa esperienza

Si è conclusa ieri ad Assisi la XVII edizione del World Tourism Event (WTE), il salone dedicato alla valorizzazione e alla promozione dei siti Patrimonio Mondiale UNESCO, che ha visto la partecipazione della Regione Liguria con un programma dedicato alla valorizzazione del patrimonio regionale e alla sua integrazione con l’offerta turistica. Tra gli appuntamenti della manifestazione, il panel “Liguria UNESCO – Dove il patrimonio diventa esperienza”, promosso da Regione Liguria e Comune di Genova.

Al centro dell’intervento il patrimonio UNESCO regionale come elemento identitario e leva di attrattività turistica. Un patrimonio che comprende Cinque Terre, Porto Venere e le Isole, i Palazzi dei Rolli di Genova, il Geoparco del Beigua e l’Arte dei muretti a secco, presentato non soltanto come insieme di riconoscimenti internazionali, ma come punto di partenza per esperienze legate alla cultura, all’outdoor, all’enogastronomia e ai territori dell’entroterra. L’obiettivo è trasformare il riconoscimento UNESCO in una proposta turistica capace di integrare patrimonio culturale, paesaggio, attività all’aria aperta, enogastronomia e scoperta dei territori.

L’appuntamento è stato anche l’occasione per evidenziare il ruolo del patrimonio UNESCO nelle strategie regionali di promozione turistica, con particolare attenzione alla destagionalizzazione, alla sostenibilità e alla capacità di mettere in relazione costa ed entroterra. Un approccio che punta a rafforzare la visibilità internazionale della Liguria e, allo stesso tempo, a favorire una fruizione equilibrata del territorio e ricadute positive sulle comunità e sulla filiera turistica.

“Il patrimonio UNESCO della Liguria non è soltanto un insieme di riconoscimenti da tutelare, ma una risorsa viva capace di trasformarsi in esperienza e attrattività – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi –. Dalle Cinque Terre ai Rolli di Genova, dal Beigua ai muretti a secco, raccontiamo una Liguria fatta di cultura, paesaggio e identità, mettendo in relazione costa ed entroterra, outdoor, enogastronomia e borghi. Il World Tourism Event rappresenta una vetrina importante per presentare questa offerta anche a buyer e operatori internazionali, rafforzando una strategia che punta su destagionalizzazione, sostenibilità e su una fruizione più equilibrata del territorio durante tutto l’anno”.

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