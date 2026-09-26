Manifesto sanità locale: “Regione accentra tutto e svuota lo Spezzino, si mobiliti anche l’Ordine dei medici”

Il Manifesto per la sanità locale – Insieme per una sanità migliore torna sul tema della riforma sanitaria e, oltre a lanciare un appello rivolto anche all’Ordine dei medici spezzini, analizza quello che sta accadendo a livello regionale e traccia una mappa sullo Spezzino, denunciando accorpamenti e ridimensionamenti calati dall’alto.

Il documento si apre contestando il nuovo piano di organizzazione aziendale (Poa): “dopo avere soppresso le Asl, oggi denominate area 1 , 2, 3, 4 e 5, accorpandole in un’unica entità con la creazione dell’ unica azienda tutela della salute Liguria (Ats), Genova allunga ancor di più i tentacoli sui territori col nuovo Piano di organizzazione aziendale (Poa)”.

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