Migliarina: donna investita in viale Italia finisce in ospedale

Una donna di sessant’anni è finita in ospedale dopo essere stata investita, in viale Italia nel quartiere di Migliarina. L’episodio risale alle 17.30 circa e un paio d’ore prima, erano da poco passate le 15, un giovane di 25 anni è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere per una caduta in scooter in via Elba. In entrambi i casi sul posto è arrivata la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure.















La dinamica è in fase di accertamento per entrambi gli incidenti. La 60enne sarebbe stata investita da un’automobile mentre attraversava, a ridosso delle strisce e una volta stabilizzata sul posto è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso della Spezia. Per quanto riguarda lo scooterista, il 25enne sarebbe scivolato sul ghiaino. Il giovane è stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

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