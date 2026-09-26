Molo San Sebastiano di Ceriale: lunedì 28 settembre partono i lavori di riqualificazione per 700mila euro

Ceriale. Prenderanno il via lunedì 28 settembre i lavori di riqualificazione e adeguamento del Molo San Sebastiano, uno degli interventi più significativi programmati dall’Amministrazione comunale di Ceriale per la valorizzazione del fronte mare. L’opera, che prevede un investimento complessivo di 700mila euro, consentirà di trasformare l’attuale parcheggio a raso in una nuova piazza pedonale, moderna, accogliente e perfettamente integrata con la passeggiata a mare e la pineta. Quattro mesi per vedere l’opera finita: la conclusione dei lavori è prevista entro gennaio 2027.

Rispetto al progetto esecutivo originario, l’Amministrazione comunale ha introdotto alcune modifiche finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi e a rispondere alle esigenze di residenti e turisti. In particolare, è stata rivista la configurazione della piazza per mantenere 8-9 posti auto sul Lungomare Diaz, immediatamente prima dell’accesso alla nuova area pedonale.

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