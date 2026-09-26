Neirone: fungaiolo solitario di perde nei boschi; ricerche in corso

Un fungaiolo si è perduto in alta Fontanabuona, in una località imprecisata. Probabilmente a Neirone o in un Comune confinante. E’ stato lui stesso a lanciare l’allarme, dicendo di essere in buone condizioni fisiche ma di essersi smarrito. Da Genova è partita una squadra di vigili del fuoco che cerca di localizzarlo, anche se il telefonino dell’uomo non sembra collaborare. E’ stato allertato anche l’elicottero Drago di Bologna, autorizzato al volo notturno.

Quest’anno il conto dei soccorsi riguardo ai cercatori di funghi è salato. Due sono morti nel solo Genovesato, altri sono rimasti feriti a seguito di cadute e poi l’alto numero di quelli che perdono l’orientamento.

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