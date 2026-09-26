Rapallo: rapinato in stazione ieri alle 23, arrestati due marocchini

Dall’ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Genova

La Polizia di Stato ha arrestato, nella serata di ieri, alle 23, due marocchini, di 31 e 40 anni, ritenuti responsabili del reato di rapina in concorso ai danni di un cittadino italiano.

Gli agenti della volante del Commissariato di P.S. di Rapallo sono intervenuti presso la Stazione Ferroviaria a seguito della segnalazione giunta dalla Sala Operativa relativa a una rapina appena consumata ai danni di un uomo che si accingeva a prendere il treno.

La vittima, poco prima, era stata avvicinata dai due uomini che, dopo averlo spintonato e colpito al volto, si erano impossessati del suo zaino contenente il portafogli, lo smartphone, alcuni effetti personali e un sacchetto contenente medicinali.

Nonostante le ferite riportate a seguito dell’aggressione, l’uomo è riuscito a chiedere aiuto a un esercente della zona, che ha immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112.

Il tempestivo intervento degli agenti, unitamente alla descrizione dei due fuggitivi fornita dall’esercente e all’ausilio delle immagini dell’impianto di videosorveglianza della Stazione Ferroviaria, ha consentito agli operatori di individuarli poco dopo mentre si trovavano lungo una banchina di un binario, in attesa di un treno.

Gli operatori sono immediatamente intervenuti, procedendo al controllo dei due uomini, che sono stati trovati in possesso della refurtiva sottratta poco prima alla vittima.

I due sono stati quindi accompagnati presso il Commissariato di P.S. di Rapallo per gli accertamenti e la successiva identificazione.

La vittima è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lavagna

Al termine delle formalità di rito, i due cittadini marocchini sono stati arrestati per rapina in concorso e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.

Resta salva la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva.

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