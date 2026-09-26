Rapina alla stazione di Rapallo, uomo spintonato e picchiato per rubargli lo zaino

Rapallo. Un uomo è stato rapinato nella tarda serata di venerdì alla stazione di Rapallo mentre stava per prendere il treno. In due si sono avvicinati, lo hanno spintonato e colpito al volto, quindi si sono impossessati del suo zaino contenente il portafogli, lo smartphone, alcuni effetti personali e un sacchetto con dei medicinali.

L’allarme è scattato intorno alle 23.00. Nonostante le ferite riportate a seguito dell’aggressione, l’uomo è riuscito a chiedere aiuto a un esercente della zona, che ha immediatamente allertato il 112. Sul posto è intervenuta dopo pochi minuti la polizia.

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