Sestri: scontro in via della Pace; 20enne grave con Drago al San Martino

Alle 9.50 a Sestri Levante in via della Pace nel mondo, scontro tra due veicoli con due persone ferite. Sil posto medico del 118, i militi della Croce Rossa di Riva Trigoso e Lavagna, l’infermiere di “India-40”. Una delle due persone è stata accompagnata al pronto soccorso di Lavagna; la seconda, un ventenne, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino, dall’elicottero Drago atterrato alla piazzola con l’assistenza dei vigili del fuoco di Chiavari. Gli agenti della polizia municipale hanno fatto i rilievi necessari, ascoltato anche i testimoni, per ricostruire l’esatta dinamica ed accertare le responsabilità.

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