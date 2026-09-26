Striscione alla Daneo, il centrodestra: “No propaganda a scuola”. Crescono le adesioni al presidio di lunedì

Genova. Continua ad agitare l’opinione pubblica – a Genova e non solo – il caso dello striscione antirazzista esposto alla scuola Daneo contro il decreto Valditara, rimosso e strappato da poliziotti in borghese (ufficialmente per una segnalazione arrivata alla polizia locale) tra l’indignazione dei genitori, poi tornato al suo posto. E mentre si moltiplicano le adesioni dichiarate al presidio che le famiglie hanno convocato per lunedì mattina in piazza della Meridiana invocando l’articolo 34 della Costituzione, nella giornata di sabato sono il centrodestra e i seguaci di Vannacci a fare il controcanto parlando apertamente di “propaganda” e “strumentalizzazione” ai danni dei bambini, e chiedendo al ministero dell’Istruzione di inviare gli ispettori nell’istituto.

Da Vannacci alle liste civiche, tutti contro l’iniziativa anti-decreto

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