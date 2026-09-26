Sarà il documentario “The Bibi Files” a inaugurare, mercoledì 30 settembre, la stagione 2026/27 del Cinema Italia di Sarzana (piazza Niccolò V, 2). Diretto da Alexis Bloom e prodotto dal premio Oscar Alex Gibney, “The Bibi Files” porta per la prima volta sul grande schermo le registrazioni segrete degli interrogatori di Benjamin Netanyahu e della sua famiglia. Proiezione al via alle 21.00.

La programmazione proseguirà con “Ritorno a Buenos Aires”, recentemente presentato in anteprima all’83ma Mostra internazionale dell’arte cinematografica di Venezia. Diretto da Marco Bechis e con protagonista Adriano Giannini, racconta di Mariano Guerra, che dopo trentatré anni trascorsi in Italia torna in Argentina per testimoniare al processo contro gli ex militari che lo sequestrarono, torturarono e resero schiavo durante la dittatura militare. Il film sarà proiettato venerdì 2/10 (21.15, versione in lingua originale sottotitolata), sabato 3/10 (21.15), domenica 4/10 (20.30), lunedì 5/10 (21.15) e domenica 11/10 (15.30 e 18.00).

Per questo inizio di stagione il Cinema Italia propone poi “Dio ride” di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando. Scelto come film di chiusura all’83 Mostra internazionale dell’arte cinematografica di Venezia, sarà proiettato all’Italia in anteprima nazionale domenica 4/10 alle 16.00. In “Dio ride”, Favino interpreta frate Leopoldo da Casamacchia. che nell’Italia del Seicento racconta il Vangelo con una gioia contagiosa, portando, a chi lo ascolta, sollievo e speranza. Il suo messaggio si diffonde di villaggio in villaggio, conquistando il cuore di migliaia di persone. Un clamore che giunge fino a Roma, con il papa (Carlo Cecchi) che affida il ‘caso’ al cardinale Maculani (Orlando), il più autorevole inquisitore del suo tempo. Alla proiezione farà seguito un collegamento in diretta con Veronesi, Favino e Orlando.

Ulteriore appuntamento di questa prima metà di ottobre sarà “Santiago”, di Yann Samuell. Adam (Julien Le Berre), un adolescente dalla vita turbolenta, e Fred (Alexandra Lamy), una professoressa che sta attraversando un periodo difficile, non si conoscono. Eppure, grazie a un’associazione, intraprendono insieme il cammino di Santiago di Compostela: questo il punto di partenza del film, che sarà proiettato venerdì 9/10 (21.15 vos), sabato 10/10 (21.15), domenica 11/10 (20.30) e lunedì 12/10 (21.15).

Biglietto intero 7 euro, ridotto 5.