A scuola per piacere: al Cpia riparte “Linguaggi e creatività”

Martedì 29 settembre prende il via il nuovo ciclo annuale di “Linguaggi e creatività”, il percorso rivolto agli adulti e incentrato sulla scoperta della cultura attraverso linguaggi, esperienze e forme espressive differenti. Il corso, tenuto dal professor Andrea Rabassini, si svolgerà ogni martedì dalle 17 alle 19 presso il Cpia Alberto Manzi La Spezia, al quarto piano dell’edificio scolastico con ingresso da via Milano 49. Il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti è la scuola pubblica rivolta alla popolazione in età adulta.

Nato nel 2023 come breve sperimentazione e successivamente trasformato in un percorso annuale, Linguaggi e creatività è un percorso di garanzia delle competenze dedicato alla consapevolezza ed espressione culturali. Le attività affrontano temi culturali attraverso un approccio transdisciplinare, mettendo in dialogo letteratura, musica, arti figurative, teatro, cinema, storia e conoscenza del territorio. Alle lezioni si affiancano discussioni e attività creative, ma anche visite a musei e biblioteche, spettacoli e uscite alla scoperta del patrimonio culturale.

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