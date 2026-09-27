Ameglia, incontro tra l’amministrazione comunale e la popolazione a Cafaggio

Lunedì 28 settembre alle 21, l’amministrazione comunale di Ameglia incontrerà la popolazione di Cafaggio presso la sala consiliare di via

Cafaggio 15.

Si tratta del secondo di una serie di incontri che riguarderanno tutte le frazioni e sarà l’occasione per informare i cittadini sulle attività e i progetti in corso, ascoltare idee e segnalazioni e analizzare esigenze, eventuali criticità ed altri aspetti relativi alla frazione.

La popolazione è invitata a partecipare.

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