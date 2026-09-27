Buttu esalta la Cairese: “Avevo bisogno di una squadra così, mi piace tantissimo”

Cairo. Vittoria meritata della Cairese che, tra le mura amiche del Brin, si impone per 2-0 contro il Rivasamba. Le reti di Galli e Turone fanno felice mister Pietro Buttu al termine dei novanta minuti, contento di vedere la squadra gialloblù giocare esattamente secondo i suoi dettami.

“Abbiamo disputato una partita di livello – dichiara Buttu al termine della partita -. L’unico intoppo è stato Capra che in settimana ha avuto un piccolo fastidio al piede. L’abbiamo rischiato e poi cambiato subito, dispiace. Nonostante ciò, oggi la squadra ha disputato un’ottima prestazione contro una squadra organizzata e con valori importanti”.

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