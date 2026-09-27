Eccellenza, Carcarese e Molassana di nuovo di fronte: il LIVE della partita

Carcare. A pochi giorni dal doppio confronto in Coppa Italia, le strade di Carcarese e Molassana si incrociano per la terza volta. Ma oggi al “Candido Corrent” la posta in palio pesa di più: ci si gioca la terza giornata del campionato di Eccellenza.

Nelle menti di tutti è ancora fresco il ricordo della parentesi di Coppa, in cui la Carcarese ha fatto la voce grossa imponendosi sia all’andata (1-0) sia al ritorno (2-1), staccando così il pass per i quarti di finale contro il Savona. Ma il campionato, si sa, scrive sempre storie diverse.

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