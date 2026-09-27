La Spezia ottocentesca protagonista del calendario 2027 di Edizioni Giacché

Il Palco della Musica, amatissimo luogo d’incontro e svago dei nostri nonni, è il protagonista principale, con la sua storia, del calendario di Spezia “la città d’un tempo”, edizione 2027, appuntamento annuale delle Edizioni Giacché, proposto nella consueta veste d’antàn in edizione di pregio, con grandi foto d’epoca dalle collezioni di Giuseppe Cappellini, Sergio Del Guerra e dall’archivio della casa editrice.

Sono dedicate al Palco della Musica le pagine di apertura del calendario, con la storia dalla sua acquisizione fino alla collocazione nel “boschetto” che si riempiva di spezzini in cerca di fresco nei mesi caldi, come testimoniano le immagini pubblicate, e rimase per qualche secolo un luogo di frequentazione e svago, per concerti e incontri politici e culturali.

Il calendario, curato da Irene Giacché, presenta anche altre foto inedite, che costituiscono un notevole documento storico, come ad esempio la splendida immagine di Viale Garibaldi che grazie all’analisi di Diego Savani, è stato possibile datare al 1895 (si noti che i platani, che formano un bell’arco con i rami sulla via, erano stati piantati già grandi).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com