La torta di riso della Festa dell’Unità di Pitelli vince tra 700 storie di cucina italiana

C’è il profumo della torta di riso, ma soprattutto ci sono i volti di Pitelli nel racconto con cui Federico Barli ha vinto Storie a tavola, il concorso promosso da Coop che ha raccolto quasi 700 storie da tutta Italia. “Ti ho fatto la torta” riporta Barli ai preparativi per la festa del paese. Al centro del ricordo c’è Flavia, capocucina alla Festa dell’Unità: dirigeva il lavoro, controllava ogni passaggio e riusciva a ricavare fette perfettamente uguali da teglie tutte diverse. Federico, allora ragazzo, portava le torte al forno con un carretto. Ad aspettarlo c’era Remo, il fornaio di Pitelli, che le cuoceva gratuitamente.

Attraverso Flavia e Remo, Barli racconta il suo amore per Pitelli e per una comunità in cui preparare una torta era un gesto collettivo. “Ti ho fatto la torta» diventava un modo per dire «ti voglio bene”. Barli è stato premiato a Torino negli spazi di Fiorfood in Galleria San Federico, nell’ambito di Terra Madre Salone del Gusto. Gli altri due racconti vincitori sono quelli di Orkide Izci e Annapaola Tondo. Gli chef di Fiorfood hanno reinterpretato le ricette al centro delle tre storie.

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