Le pagelle: la leadership di Capomaggio, il fiuto del gol di Bright e Zilli come Gudjohnsen

Micai 6,5 – Chiude lo specchio a Vitali che si presenta a tu per tu con lui nel primo tempo, poi non può nulla sul pareggio del Pescara. Prezioso quando chiamato in causa, oggi lo Spezia la vince anche nella gestione dei momenti chiave.
Mateju 6,5 – Rimane sul posto quando il Pescara pareggia, saltato in rapidità dall’uomo in più della squadra di Buscè. Ma la partita è comunque precisa, anche contro un avversario ostico come D’Ausilio. Entra poi nell’azione del 2-1 con un favoloso colpo di tacco, dimostrando fiducia anche in fase offensiva.