Lo Spezia Primavera fa da sparring all’Italia Under 21, che in amichevole vince 10-0

Lo Spezia Primavera di Arturo Lupoli esce sconfitto dal test di Tirrenia contro l’Italia U21 di mister Silvio Baldini. Finisce 10-0 per gli azzurrini in una sfida che si mette subito in salita per la formazione spezzina. Dopo appena quattro minuti Koleosho porta infatti avanti i suoi e già al 9’ Faticanti raddoppia con una conclusione dalla distanza. Due minuti più tardi Ndour firma il 3-0. Lo Spezia fatica a contenere la pressione e le iniziative offensive dell’Italia. Tra il 26’ e il 35’ Liberali trova due volte la via del gol. Il talento azzurro porta così il risultato sul 5-0 già prima dell’intervallo.

Nella ripresa l’Italia cambia praticamente tutta la formazione. Lo Spezia prova a reggere l’urto, ma gli Azzurrini continuano ad attaccare e dilagano ulteriormente. Al 52’ Bartesaghi realizza il sesto gol della gara. Nel finale arrivano altre quattro reti. Lipani segna il 7-0 al 70’ poi Fini, Cherubini e Moruzzi mandano in doppia cifra l’under proprio come era successo qualche giorno fa contro la Primavera dell’Empoli. Per lo Spezia Primavera si è trattato di un test particolarmente impegnativo contro una selezione profondamente ricca di qualità individuali.

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