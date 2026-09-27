Mercatino benefico di libri usati e screening glicemia: l’iniziativa dei Lions a Bergeggi

Bergeggi. Oggi nella splendida cornice di Bergeggi, i LIONS del club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio si sono adoperati per un service doppio sia per la raccolta di fondi per la formazione di un cane allerta diabete AILD (Associazione Italiana Lions per il Diabete) progetto Serena con un mercatino benefico di libri usati, e sia con lo screening della glicemia utilizzando la app My Diab.

“La risposta dei cittadini e turisti di Bergeggi è stata buona come pure lo screening del Diabete, utilizzando la app My Diab ha consentito di stabilire mediante questionario validato scientificamente (Frindrisk) l’eventuale rischio di sviluppo della malattia diabetica nei prossimi 10 anni. Tutti i soggetti esaminati sono risultati a basso rischio di sviluppare il diabete”.

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