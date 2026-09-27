Millesimo, Macchia: “Vittoria meritata. Il “Viglino” è il nostro dodicesimo uomo”

Il Millesimo continua a correre al “Viglino”. Il 2-0 rifilato al Lascaris vale la terza vittoria consecutiva in casa in campionato, la quarta considerando anche la Coppa Italia. Una prestazione solida per la squadra di Fabio Macchia, capace di sbloccare la partita con Gualtieri e di chiuderla nel finale con Villa.

Una vittoria arrivata contro un avversario tutt’altro che semplice. “Abbiamo fatto una buona partita e contro una squadra non facile, non era assolutamente scontato. Venivano da quattro risultati utili sul campo, sono una squadra che gioca bene, che si muove bene, che libera spazi continuamente, quindi non è neanche facile da pressare, da contenere”, analizza Macchia.

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