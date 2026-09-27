Parco di via Accame a Tovo, alcuni residenti: “Schiamazzi e degrado. Situazione invivibile”

Tovo San Giacomo. “La situazione è diventata semplicemente invivibile”. Così alcuni residenti di via Accame, a Tovo San Giacomo, denunciano episodi di “schiamazzi e atti di inciviltà” attorno al parchetto pubblico comunale “Lord Baden-Powell”.

Il copione, stando alle segnalazioni raccolte da IVG tra i residenti di un palazzo vicino al parco, si ripeterebbe quasi quotidianamente: “È tutta l’estate che, di notte, entrano nel parco ragazzi con cani, urlando, fumando e bevendo birre, e infatti di giorno nel parco si ritrovano i residui”, raccontano.

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