Recco: “Assemblea su Amt al Circolo Pd, grande partecipazione”

Da Alberto Balletto, Segretario del Circolo PD Recco Avegno Uscio

Grande partecipazione domenica mattina u.s. all’assemblea sul trasporto pubblico organizzata dal Circolo del Partito Democratico di Recco, Avegno e Uscio. Relatori il Segretario metropolitano PD Francesco Tognoni e il vicesindaco di Genova (PD) lessandro Terrile. Si è parlato a lungo e dettagliatamente della crisi di Amt, dovuta in larga misura alla gestione della passata amministrazione di centrodestra, ma soprattutto degli interventi attuati e di quelli in programma nel 2027 per una sua piena ripresa.

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