Rete spezzina Pace e Disarmo, lunedì il 198esimo presidio in piazza Mentana

La Rete spezzina Pace e Disarmo invita tutta la cittadinanza a partecipare al 198esimo presidio “Se vogliamo la Pace prepariamo la Pace”, in programma lunedì 28 settembre dalle 18 in piazza Mentana. Il tema dell’appuntamento sarà “Disinvestire dalla guerra, investire nella transizione giusta”.
La settimana dal 21 al 27 settembre viene indicata dalla Rete come una settimana particolare. Lunedì 21 si è celebrata la Giornata internazionale della pace, istituita dall’Onu per ricordare che la pace è un diritto e una responsabilità. Proprio il 21 settembre 2020 è nata Rete italiana Pace e Disarmo, dall’unione di due storiche esperienze della società civile, la Rete per la Pace e la Rete italiana Disarmo, che oggi ribadisce la volontà di lavorare per la pace, il disarmo e la nonviolenza.