San Martino, 20 minuti tra diagnosi e operazione per un paziente di 81 anni con rottura dell’aorta

Genova. Dalla diagnosi all’intervento in appena 20 minuti. È quanto accaduto al policlinico San Martino, dove un paziente di 81 anni è arrivato in pronto soccorso con la rottura di un aneurisma dell’aorta addominale, una delle emergenze vascolari più gravi.
Nel momento in cui è arrivata la richiesta di intervento, l’équipe di Chirurgia vascolare ed endovascolare guidata dal professor Giovanni Pratesi si trovava in ospedale San Martino, impegnata nelle attività diagnostiche dell’Open weekend “Aorta in salute”.