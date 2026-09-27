‘Santa’: in Consiglio il futuro della Mandragola di Paraggi

Il Consiglio comunale di Santa Margherita Ligure è convocato per mercoledì 30 settembre alle 21.00, con il seguente ordine del giorno:
- Approvazione schema di convenzione per l’utilizzo associato delle funzioni di segratariato generale tra i comuni di Santa Margherita Ligure e Cogoleto;
- Approvazione del regolamento di gestione del Centro Giovani e carta dei servizi;
- Approvazione del regolamento – Piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni;
- Statuto società “Progetto Santa Margherita S.r.l.” – approvazione modifica;
- Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028 – approvazione aggiornamento;
- Approvazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma 2026-2028 quale aggiornamento/integrazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- Mozione presentata dal gruppo consiliare Viva Santa ad oggetto “Tutela del verde dek minigolf di Viale Rainusso e salvaguardia dell’impianto sportivo”;
- Mozione presentata dal gruppo consiliare Uniti per Santa – Caversazio Sindaco ad oggetto “Mozione a sostegno di Nessy Guerra. Cittadina ligure.”;
- Mozione presentata dal gruppo consiliare Uniti per Santa – Caversazio Sindaco ad oggetto “Immobile denominato ‘La Mandragola’ di Paraggi”;
- Mozione presentata dal gruppo consiliare Uniti per Santa – Caversazio Sindaco ad oggetto “Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza idraulica del versante di Via Mortero”;
- Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Viva Santa ad oggetto “Bagni pubblici: un servizio da migliorarepre residenti e visitatori”;
- Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Viva Santa ad oggetto “Regolamento di polizia urbana e controlli notturni del territorio”;
- Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Viva Santa ad oggetto “Scuola di San Lorenzo”.