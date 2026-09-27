Sono state 16 le squadre che si sono sfidate, tra canestri nei bicchieri e sorsate di birra, al secondo torneo di beer pong organizzato dal comitato Pazzi per Sa Steo in piazza Garibaldi, a Santo Stefano, appunto.

Una competizione allegra e vivace, dal sapore popolare, che ha visto la partecipazione di tante persone, soprattutto giovani, tra il pubblico e gli sfidanti.

Si sono aggiudicati la vittoria i PRNAPRTV di Angelo De Meo e Luca Riggio.

“Nell’esprimere grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, ci teniamo a ringraziare il Comune di Santo Stefano che ha patrocinato l’iniziativa”, affermano gli organizzatori.

Viste le tante richieste di adesione, il comitato promette di fare il possibile per ingrandire l’edizione dell’anno prossimo, tutte le novità e le iniziative saranno pubblicate nelle pagine Facebook e Instagram “Pazzi per Sa Steo”.

The post Santo Stefano, 16 squadre al secondo torneo di beer pong appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com