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Savona, in Cattedrale celebrazione del “Transito” di san Francesco

Savona, in Cattedrale celebrazione del “Transito” di san Francesco

Generico settembre 2026

Savona. In occasione dell’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi e nell’ambito del “Tempo del Creato” sabato 3 ottobre alle ore 21 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta le realtà francescane della diocesi di Savona-Noli celebreranno il tradizionale rito del “Transito”, la memoria dell’incontro del “poverello” con “Sorella Morte”.

Da secoli le Famiglie francescane si raccolgono nella sera del 3 ottobre per questa particolare liturgia, che ricorda il passaggio di Francesco dalla vita terrena alla “Casa del Padre”, vissuto nella fraternità, nella preghiera e nella letizia.

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