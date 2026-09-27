Savona, Orsi: “Ponte della Darsena chiuso da 27 giorni, il Comune deve pretendere una risposta da Autorità Portuale”

Savona. “E siamo a 27 giorni. Ma dove sono i reel del sindaco a spiegare questo assurdo ritardo?”. A risollevare la questione della chiusura del ponte mobile della Darsena a Savona è Fabio Orsi, consigliere comunale del gruppo di opposizione PensieroLibero.zero.

“Lo scrivono gli operatori, lo abbiamo fatto scrivere sui quotidiani e sui social e tutto tace. L’autorità portuale non è un ente che ha sede su Marte. Il Comune deve pretendere una risposta chiara ed immediata. Troppo facile farsi bello per un vaso contornato di ceramica e l’ennesimo protocollo con ‘la qualunque’”.

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