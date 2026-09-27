Sestri: spento nella notte l’incendio, un uliveto in cenere

L’incendio di un uliveto attiguo a via Sara a Sestri Levante è stato spento nella notte. Ma è ancora attivo in quanto vi sono ancora diversi focolai e radici che bruciano. Questa mattina è iniziato il paziente lavoro di bonifica ad opera degli stessi vigili del fuoco. L’incendio, divampato nel primo pomeriggio di ieri, spinto dal vento e in terreno riarso dalla siccità, era stato affrontato con decisione per evitare arrivasse a lambire le case di via Sara. E’ stato impiegato anche l’elicottero della Regione che ha effettuato decine di lanci. Anche i carabinieri forestali sono al lavoro per individuare chi ha appiccato il fuoco. L’ipotesi è di un fuoco dui pulizia non controllato.

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