Truffe, a Savona l’ultimo laboratorio antitruffa: giovani e anziani insieme contro i raggiri

Savona. Martedì 29 settembre, dalle 9 alle 11, la Sala Consiglio di Palazzo Civico, in Piazza Sisto IV a Savona, ospita l’ultimo laboratorio antitruffa del progetto “Un Ponte tra Generazioni”, con il patrocinio del Comune di Savona. L’incontro chiude la “Settembrata Antitruffa”, il ciclo di appuntamenti con l’Arma dei Carabinieri che per tutto il mese ha toccato le quattro province liguri.
Porteranno i saluti Marco Russo, sindaco di Savona, Grazia La Fauci, prefetto di Savona, Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova, e Barbara Pasquali, assessore alla Città Vivibile del Comune di Savona.