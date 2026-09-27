Turati: “Avanti nel nostro percorso”. Buscè: “Non meritavamo una sconfitta così contro una squadra forte”

Sesta vittoria consecutiva per uno Spezia che supera anche il difficilissimo ostacolo Pescara con una prestazione di spessore che premia tutto sommato meritatamente gli aquilotti, alla terza affermazione lontano dal Picco. Marco Turati a caldo, commenta con cauta soddisfazione un risultato che riporta lo Spezia in testa alla classifica del girone B della serie C: “Molto contenti per oggi, fin dall’inizio siamo abituati a guardare settimana per settimana – dice ai microfoni di Rai Sport -. Il nostro è un percorso di crescita, siamo giovanissimi e anche oggi lo eravamo. Il nostro obiettivo è farli migliorare. Tanta qualità? Sono bravi sia fisicamente che tecnicamente ma ci manca ancora un po’ di malizia. Abbiamo sprecato occasioni per fare gol, e con la qualità degli attaccanti del Pescara non puoi stare mai tranquillo se tieni la partita in bilico”. Di tutt’altro umore Antonio Buscè, guida tecnica degli adriatici che ora vedono da lontanissimo l’alta classifica: “Un peccato perché non meritavamo una sconfitta. Siamo stati in partita dal primo all’ultimo minuto poi se concedi qualcosa a loro ci sta che puoi prendere gol”.

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