Turati: “Partite così ci fanno crescere, ma è presto per parlare di equilibri delineati”

Una vittoria che vale più dei tre punti. Lo Spezia supera 2-1 il Pescara grazie al gol di Massimo Zilli, arrivato dalla panchina, e conserva così il primo posto in classifica per un’altra settimana. Una partita che ha messo alla prova la giovane squadra di Marco Turati, capace di soffrire nei momenti difficili e di trovare la giocata decisiva nella ripresa. “Solo lontanamente accostarmi ad un maestro come Zeman è un onore, il più bel complimento che ho ricevuto da quando alleno. Oggi abbiamo fatto una bellissima partita, siamo un po’ mancati qualitativamente negli ultimi 25-30 metri dove di solito siamo più pericolosi. Specie nel primo tempo abbiamo regalato qualche pallone e da lì sono nate alcune ripartenze, contro una squadra con attaccanti forti come il Pescara. Siamo stati un po’ ingenui in alcune situazioni ma è stato un bel banco di prova per la nostra squadra, che è giovane e che deve mettere dentro tantissime conoscenze. Partite così ci fanno solo che crescere”, spiega il mister in conferenza.

Il protagonista decisivo è stato Massimo Zilli, entrato dalla panchina al posto di Mazzocchi e capace di trovare il gol della vittoria. “Simone è un attaccante forte e completo, che fino ad oggi ci ha trascinati. Oggi ha fatto 70 minuti di grandissimo sacrificio, qualitativamente non è stato come in altre partite e quando ho visto che stava leggermente calando l’ho sostituito perché ho un attaccante forte come Zilli in panchina. Non ha fatto il ritiro con noi, è arrivato l’ultimo giorno di mercato e non ha avuto moltissimo minutaggio, ma non ho esitato a metterlo dentro e devo dire che si è comportato benissimo. Spero sia utilissimo anche per il futuro”. Un successo che, secondo il tecnico, racconta soprattutto il percorso di una squadra ancora in costruzione: “Siamo partiti come una squadra giovane che si deve costruire piano piano. Ho sempre chiesto alla squadra di avere fame e aggressività in una categoria complicata. Stiamo migliorando anche come qualità, anche se oggi non siamo stati lucidi negli ultimi 30 metri, ma avendo a disposizione ragazzi giovani i miglioramenti si vedono a vista d’occhio. Spero sia solo un punto di partenza per me e per loro che hanno bisogno di diventare grandi e ambire di fare partite belle come oggi”.

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