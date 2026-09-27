Turista francese di 24 anni si frattura la caviglia sul sentiero tra Monterosso e Vernazza

Intervento del Soccorso alpino e speleologico Liguria e dei Vigili del fuoco sul sentiero tra Monterosso e Vernazza per una turista francese di 24 anni, scivolata durante il percorso e rimasta ferita alla caviglia destra. Per la giovane è stata ipotizzata una frattura: i tecnici hanno provveduto a immobilizzare l’arto, quindi la ragazza è stata sistemata su una barella e trasportata fino a Vernazza.

Qui la turista è stata affidata a un mezzo della pubblica assistenza locale e accompagnata all’ospedale della Spezia per gli accertamenti e le cure del caso.

Sempre nella prima mattinata era scattata un’altra richiesta di soccorso sullo stesso sentiero, questa volta per una persona che aveva riferito di essere stata colta da un malore. La richiedente aveva fornito anche il punto preciso in cui si trovava e l’operatore del 118 le aveva indicato di non spostarsi. Quando però i tecnici del Soccorso alpino sono arrivati nella posizione indicata, non hanno trovato nessuno.

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