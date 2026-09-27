“Gentile Redazione,

la chiesa ed il piazzale di Marinasco sono meravigliosi, non serve che lo dica io. Molte volte ho sentito di interventi di recupero e valorizzazione, e alcuni sono stati fatti, altri attendono ancora.

Nella foto mostro però lo stato del muro del piazzale. Crollato, è così da mesi. Ok le transenne, ma qui non si tratta né di recupero né di valorizzazione, bensì di sicurezza, e la spesa per il ripristino è certamente di molto più contenuta.

Mi chiedo se esiste un cronoprogramma di inizio e fine lavori.

Speriamo di sì.

Un lettore”.

Marco Giannini

The post Un lettore: “Marinasco, meraviglia trascurata. Muro del piazzale crollato da mesi” appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com