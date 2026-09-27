Un lettore: “Marinasco, meraviglia trascurata. Muro del piazzale crollato da mesi”

“Gentile Redazione,
la chiesa ed il piazzale di Marinasco sono meravigliosi, non serve che lo dica io. Molte volte ho sentito di interventi di recupero e valorizzazione, e alcuni sono stati fatti, altri attendono ancora.
Nella foto mostro però lo stato del muro del piazzale. Crollato, è così da mesi. Ok le transenne, ma qui non si tratta né di recupero né di valorizzazione, bensì di sicurezza, e la spesa per il ripristino è certamente di molto più contenuta.
Mi chiedo se esiste un cronoprogramma di inizio e fine lavori.
Speriamo di sì.
Un lettore”.
Marco Giannini
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