Via Cisa, cantiere fermo nel weekend e traffico a senso alternato: “Code interminabili”

Un tratto di via Cisa, tra Santo Stefano Magra e Sarzana, resta regolato a senso unico alternato anche quando il cantiere è fermo, con conseguenti code e rallentamenti. La segnalazione giunta a CDS riguarda in particolare la zona di Ponzano Belaso, nei pressi del cavalcavia, dove sono in corso lavori per la sostituzione del guardrail.

Secondo quanto riferito da un automobilista, da venerdì fino alla mattina di lunedì vengono lasciati sulla strada 14 New Jersey in plastica e una ruspa, mantenendo attivo l’ingombro del cantiere e il transito su una sola corsia a senso alternato. Una situazione che, soprattutto negli orari di maggiore traffico, provoca “code di auto interminabili”.

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