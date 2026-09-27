Zilli eroe per una notte: “Serata stupenda, felice per un gol pesante e importantissimo”

“Un gol pesante. Sono felicissimo, non vedevo l’ora arrivasse”. Non trattiene la gioia Massimo Zilli, il golden boy dello Spezia che sbanca l’Adriatico e vince anche contro il Pescara. “È un gol molto importante, sono felice di aver aiutato la squadra a contribuire ad una vittoria contro una squadra forte come il Pescara. Fa piacere sentirsi dire che sono un attaccante prezioso, ma volevo la prima rete con la maglia dello Spezia. È una serata stupenda”.

Un successo fondamentale per mantenere la vetta, contro una squadra accreditata per lottare fino alla fine: “È stata una partita difficilissima, abbiamo fatto la nostra gara di fronte ad una squadra molto importante come il Pescara. Io cerco di dare il massimo che siano venti o novanta minuti, se arriva il gol anche meglio ma l’importante era la vittoria”.

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