A Porto Venere il quarto raduno del Juventus club sordi

Quarto raduno del “Juventus club sordi” un momento di incontro, amicizia e condivisione dedicato ai soci e ai tifosi sordi della Juventus. L’iniziativa è stata organizzata dal vice presidente Michele Casa di Bari, con la collaborazione della consigliera Jcs Arianna Cosimi e di Rosanna Bianchi, referente per la Regione Emilia-Romagna. All’appuntamento hanno partecipato soci e tifosi juventini provenienti da diverse realtà italiane. Durante le tre giornate, dal 25 al 27 settembre, i partecipanti hanno vissuto momenti di convivialità e socializzazione, condividendo esperienze e rafforzando i legami di amicizia, oltre allo spirito di appartenenza al Juventus club sordi.

In una nota si legge: “Un ringraziamento particolare va a Mario Barcellone, che ha contribuito all’organizzazione e all’accoglienza a Porto Venere, collaborando alla buona riuscita dell’iniziativa. Il raduno si è concluso con grande soddisfazione dei partecipanti e ha confermato il valore dell’amicizia, della condivisione e della passione per la Juventus. L’appuntamento ha riunito persone provenienti da diverse realtà italiane, unite dai colori bianconeri e dallo spirito del Juventus club sordi. L’obiettivo è già rivolto al futuro: il prossimo anno il Juventus club sordi tornerà a organizzare un nuovo appuntamento in Liguria, per continuare a condividere insieme amicizia, passione e appartenenza ai colori bianconeri”.

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