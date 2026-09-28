Aerospazio e Difesa, la certificazione che può aprire nuove porte alle imprese spezzine

Entrare nelle grandi filiere industriali passa anche dalla qualità. E per le Pmi del territorio che guardano al comparto Aerospazio e Difesa, la certificazione EN 9100 può rappresentare uno degli strumenti per qualificarsi e accedere a nuove opportunità di fornitura. Se ne parlerà mercoledì 30 settembre, dalle 15, nella Sala Pozzoli della Confindustria spezzina, durante l’incontro “L’eccellenza nella filiera Aerospazio e Difesa: Opportunità e strategie con la EN 9100”, organizzato da Gesta Srl Società Benefit e Confindustria La Spezia. Al centro del confronto ci saranno proprio le esigenze della filiera e le caratteristiche richieste dai grandi player industriali alle aziende che puntano a diventare loro partner. Un tema particolarmente rilevante per un territorio che guarda alla diversificazione e alle produzioni ad alta tecnologia. Ad aprire i lavori saranno il numero uno di Via Ceccardi Alessandro Laghezza e Renato Goretta, vicepresidente dell’associazione e consigliere delegato per il comparto Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Il confronto entrerà poi nel merito dello sviluppo della filiera locale con Luca Perazzo, Deputy Managing Director di Leonardo, che illustrerà aspettative e requisiti dei grandi operatori nei confronti dei partner industriali.

Sul tavolo anche l’evoluzione degli standard internazionali. Fortunato Giardina, European Sector Leader EAQG e OPC Chairman IAQG, parlerà degli standard EN/AS 9100 e del loro ruolo nell’accesso alle supply chain del settore. Stefano Sistini, Senior Lead Auditor EN 9100, approfondirà invece gli aspetti legati agli audit di certificazione, agli indicatori di maturità e alle principali aree critiche per le aziende. Un passaggio sarà dedicato anche a chi, all’interno delle imprese, deve trasformare gli standard in procedure e lavoro quotidiano. Annalisa Baracco, senior consultant GESTA, si concentrerà infatti sul ruolo del Middle Management, mentre Alessandro Carbone, amministratore delegato di Sky Tech Srl, porterà la testimonianza diretta di un’azienda del territorio impegnata nel percorso verso la certificazione. Al termine dell’incontro sarà presentato anche un nuovo corso di formazione EN 9100 rivolto proprio al Middle Management, pensato per rafforzare all’interno delle PMI le competenze necessarie alla gestione dei sistemi di qualità. L’appuntamento è aperto alle aziende interessate e alla stampa. L’incontro si terrà nella sala Pozzoli della Confindustria spezzina, in via Don Minzoni 2.

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