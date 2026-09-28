Albissola, Assonautica e Ceas impegnati nella pulizia delle spiagge: raccolti oltre 2500 mozziconi

Albissola Marina. Sabato 19 settembre, ad Albissola Marina, si è svolta la seconda edizione dell’evento “Cammin facendo”, una giornata interamente dedicata all’ambiente e alla sostenibilità con passeggiata guidata, pulizia della spiaggia, maratona fotografica ed escape room. Organizzato dal Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità Riviera del Beigua con il Comune di Albissola Marina e la partecipazione di Assonautica nella mattinata alla pulizia della spiaggia.

“Il tipo di rifiuto più rilevante è stato come al solito il mozzicone di sigaretta, ne sono stati raccolti oltre 2500 – spiegano dall’associazione – Erano ovunque, in spiaggia, in passeggiata, nelle aiuole. Quello di abbandonare i mozziconi per i fumatori è un’abitudine difficile da perdere. Girando tra i bagnanti abbiamo però trovato qualche eccezione, come una coppia di turisti munita di portacenere tascabile ed una bagnante che, pur non fumando, raccoglie abitualmente i mozziconi abbandonati sulla sabbia intorno al suo ombrellone”.

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