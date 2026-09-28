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Antonietta Tuccillo debutta alla Milano fashion week: la sua crochet couture accolta con una standig ovation

Antonietta Tuccillo debutta alla Milano fashion week: la sua crochet couture accolta con una standig ovation

Antonietta Tuccillo alla Milano fashion week

Una standing ovation ha accolto il debutto della spezzina Antonietta Tuccillo alla Milano fashion week. Alle Officine del Volo, nell’ambito della manifestazione B iconic, ha presentato la propria collezione di crochet couture: pezzi unici interamente realizzati a mano nel corso degli anni durante i trattamenti per un carcinoma ovarico maligno di alto grado cronicizzato. In passerella le creazioni sono state accompagnate dai gioielli del maestro Michele Affidato. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Consorzio Umanitas e dal format Women for women against violence, fondato da Donatella Gimigliano e nominato official social impact partner della terza edizione di B iconic, evento ideato da Giulio Di Sabato, Simone Ruggeri e Mitch Mihic e prodotto da Caremoli & Ruggeri.

“Quando ho conosciuto Antonietta ho incontrato certamente una donna con un vissuto straordinario, ma ho visto soprattutto un talento che non poteva continuare a rimanere chiuso in un armadio — dichiara Donatella Gimigliano —. Quegli abiti sono nati nelle ore più difficili, eppure parlano di bellezza e di futuro. Abbiamo deciso di provare a realizzare ciò che desiderava da anni e vederla arrivare alla Milano fashion week restituisce perfettamente il senso del nostro impegno: non limitarci a raccontare le donne, ma cercare, quando possiamo, di incidere concretamente sulle loro vite”.

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