Antonietta Tuccillo debutta alla Milano fashion week: la sua crochet couture accolta con una standig ovation

Una standing ovation ha accolto il debutto della spezzina Antonietta Tuccillo alla Milano fashion week. Alle Officine del Volo, nell’ambito della manifestazione B iconic, ha presentato la propria collezione di crochet couture: pezzi unici interamente realizzati a mano nel corso degli anni durante i trattamenti per un carcinoma ovarico maligno di alto grado cronicizzato. In passerella le creazioni sono state accompagnate dai gioielli del maestro Michele Affidato. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Consorzio Umanitas e dal format Women for women against violence, fondato da Donatella Gimigliano e nominato official social impact partner della terza edizione di B iconic, evento ideato da Giulio Di Sabato, Simone Ruggeri e Mitch Mihic e prodotto da Caremoli & Ruggeri.

“Quando ho conosciuto Antonietta ho incontrato certamente una donna con un vissuto straordinario, ma ho visto soprattutto un talento che non poteva continuare a rimanere chiuso in un armadio — dichiara Donatella Gimigliano —. Quegli abiti sono nati nelle ore più difficili, eppure parlano di bellezza e di futuro. Abbiamo deciso di provare a realizzare ciò che desiderava da anni e vederla arrivare alla Milano fashion week restituisce perfettamente il senso del nostro impegno: non limitarci a raccontare le donne, ma cercare, quando possiamo, di incidere concretamente sulle loro vite”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com