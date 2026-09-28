Artisti e una grande festa per celebrare l’Isola del Tino

Inaugurata negli spazi di Fondazione Carispezia la mostra “Omaggio al Tino – L’isola che adesso c’è”, promossa dall’associazione Amici dell’isola del Tino Odv in collaborazione con il collettivo The Spezziner e il Laboratorio di Cromografia. L’esposizione raccoglie 158 opere realizzate da maestri del passato, artisti contemporanei e studenti delle scuole cittadine. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’Ufficio scolastico regionale e di Marevivo Liguria. All’apertura hanno presenziato la presidente dell’associazione Amici dell’isola del Tino Odv, Elisabetta Cesari, il sindaco della Spezia e presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, la critica d’arte Giovanna Riu e i rappresentanti degli enti e delle scuole coinvolte.

“Con questa mostra conosceremo un po’ di più un’isola misteriosa attraverso un progetto patrocinato dal Ministero dell’ambiente, dall’Ufficio scolastico regionale, da Marevivo Liguria insieme ad altri enti del territorio spezzino — ha dichiarato la presidente dell’associazione Amici dell’isola del Tino Odv, Elisabetta Cesari —. Per preparare questo evento abbiamo insieme circumnavigato il periplo del Tino sui leudi, ricercando quadri antichi nei musei e in collezioni private, l’abbiamo sorvolata con gli idrovolanti dei futuristi e abbiamo trasformato il canale tra Tino e Palmaria in un atelier a cielo aperto, come al tempo dei macchiaioli e delle avanguardie, alcune scolaresche vi hanno anche approdato”.

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