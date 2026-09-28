Barriere antirumore, il rebus degli ultimi 2,2 chilometri di intervento: ipotesi tre maxi lotti

Genova. Mancano ancora 2,2 chilometri di barriere fonoassorbenti per completare il piano principale di isolamento acustico lungo la rete autostradale di Genova. È questo il dato emerso dalla documentazione presentata durante l’ultimo vertice dell’Osservatorio Ambiente e Salute, convocato per fare il punto tra Comune, Municipi, comitati cittadini e Autostrade per l’Italia (Aspi).

Come ricordato dai dati tecnici illustrati nel corso della riunione, il piano di risanamento acustico targato Aspi nel nodo genovese riguarda un totale di 30,9 chilometri di rete. Ad oggi la prima fase di lavorazioni è stata portata a termine su 28,7 chilometri, dall’altro la partita resta aperta sui 2,2 chilometri mancanti, che corrispondono ai tre maxi-lotti caratterizzati dalle maggiori complessità tecniche e autorizzative.

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