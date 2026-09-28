Caso Daneo, lanciato presidio di protesta davanti alla prefettura: “Difendiamo la scuola pubblica e inclusiva”

Genova. A conclusione della manifestazione organizzata dalla Comunità Daneo, i partecipanti al presidio di oggi 28 settembre, hanno lanciato un nuovo appuntamento di mobilitazione per venerdì 2 ottobre alle ore 17 davanti alla Prefettura di Genova. La protesta è organizzata per denunciare quanto accaduto venerdì scorso alla scuola Daneo e contro il Decreto legge scuola, per una scuola libera, laica, solidale e aperta a tutte e tutti.

Come si legge nel volantino che lancia l’iniziativa “le scuole di ogni ordine e grado, le realtà associative, le organizzazioni e la società civile sono invitate a partecipare e ad aderire al presidio per dare continuità alla mobilitazione e far sentire con forza la voce della comunità a tutela della scuola pubblica e inclusiva”

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