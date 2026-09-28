Chiude con 10mila presenze la seconda edizione degli Staglieno Days: “Spazio culturale primario”

Genova. Si è conclusa con 10mila presente la seconda edizione degli Staglieno Days, l’appuntamento che durante il fine settimana del 26 e 27 settembre ha trasformato il cimitero monumentale di Genova in un museo a cielo aperto.

Visitato in crescita rispetto all’anno scorso per la manifestazione, inserita nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio e del tema cittadino delle Trasformazioni Urbane. Due giorni dedicati all’arte, alla storia e alla memoria collettiva che ha fatto registrare il sold-out per i 12 itinerari guidati dai divulgatori scientifii. Sei erano percorsi inediti dedicati al porticato semicircolare, alle gallerie nascoste, all’espansione verso il Veilino, ai sacrari di guerra e ai percorsi tematici tra botanica e moda dell’Ottocento, oltre alle visite accessibili del programma Staglieno for all.

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