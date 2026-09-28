Con “L’abbraccio dell’ombra” Roberto Fiasella rompe otto secoli di iconografia francescana

Per oltre otto secoli la tradizione ci ha abituati a un’immagine ben precisa: San Francesco in alto, benedicente o autorevole, e il lupo di Gubbio ai suoi piedi, domato e sottomesso. Oggi, a Pietrasanta, lo scultore ligure-apuano Roberto Fiasella ribalta completamente questa narrazione, cancellando secoli di iconografia classica con un’opera di profonda riflessione interiore. Si intitola «L’abbraccio dell’ombra» (gesso patinato, 40x30x16 cm) la scultura presentata nell’ambito della mostra «Creatività e spiritualità nel nome di Francesco – VIII Centenario 1226-2026» in corso fino al 18 ottobre prossimo al Complesso di Sant’Agostino. L’opera si inserisce con forza nel dibattito contemporaneo di un momento segnato da guerre, attentati e una crescente violenza quotidiana.

«Il lupo non sta fuori, a Gubbio. Sta dentro di noi. È la nostra ombra», spiega Fiasella. Quell’ombra rappresenta la quota di male, paura e aggressività insita in ogni essere umano. Secondo l’artista, il primo fondamentale passo per un reale cambiamento consiste nell’accettare e integrare queste componenti interiori, evitando che si traducano in violenza incontrollata verso l’esterno. Dal punto di vista visivo e plastico, le due figure si fondono in un abbraccio che compone una caratteristica forma a X, richiamo al simbolo cristiano dei Pesci, dove due nature opposte si trovano unite al centro. Non c’è un santo che sottomette una bestia, ma un accordo pacifico e indissolubile: «Quel centro è l’abbraccio stesso. Non puoi separarle. Sono una cosa sola. È lì il punto alchemico dove avviene la trasformazione», sottolinea l’autore.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com