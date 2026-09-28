Concessioni a Lerici, Tedeschi: “Il Demanio non rende ai comuni? Rendiamolo sociale”

“La Bolkestein è arrivata. Ai Comuni come Lerici è stato imposto di mettere a gara le spiagge. È un lavoro enorme: PUD, mappature ministeriali, bandi da centinaia di pagine, ricorsi al TAR dietro l’angolo, responsabilità per i funzionari. E alla fine di tutto questo lavoro, qual è il paradosso? Il canone demaniale che l’imprenditore paga non resta al Comune. Va allo Stato. Al Comune resta solo l’onere di pulire, controllare, gestire il territorio.

È un sistema che non sta in piedi. Spoglia le comunità locali del loro bene più prezioso. Se però le gare vanno fatte, allora usiamole per difendere la comunità. La legge ci lascia autonomia nello scrivere i bandi. Usiamola. Faccio due proposte concrete, che chiedo al Comune di Lerici di inserire come indirizzo politico nei prossimi bandi e di portare in ANCI Liguria.

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