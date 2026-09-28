Da Alassio a Roma, Doroti Polito e Cecio vincono il Pet Carpet Film Festival di Roma

Alassio. Doroti Polito, regista e travel influencer residente ad Alassio, e il suo inseparabile compagno di viaggio Cecio conquistano il premio per il Miglior Cortometraggio alla nona edizione del Pet Carpet Film Festival, con Maroccane, il film dedicato alla condizione dei tanti cani che vivono per strada in Marocco.

Il cortometraggio è nato durante gli ultimi sei mesi di viaggio di Doroti Polito in Nord Africa, affrontati a bordo del suo camper insieme a Cecio. Un viaggio attraverso il Marocco che si è trasformato anche in un racconto dedicato agli animali incontrati lungo il percorso: cani randagi che vivono nelle strade, nei villaggi e nelle città, spesso a stretto contatto con le persone.

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